Федосеева-Шукшина рассказала о запоях Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала NEWS.ru о пристрастии Бари Алибасова к алкоголю. Недавно актриса и продюсер развелись.

Актриса уверена, что проблемы со здоровьем у Алибасова начались именно из-за его любви к алкогольным напиткам. По ее словам, у продюсера часто случались запои. Последний раз такое произошло прошлой зимой.

«Он почему-то крепко запил, видимо, переживал отсутствие концертов у группы „На-На“ в пандемию», — сказала актриса.

Ранее сын Алибасова обвинял Федосееву-Шукшину в том, что именно она спаивает отца, написало Утро.ру. Однако актриса отрицает эту информацию, заверяя, что сама давно не употребляет алкоголь.