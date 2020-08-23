Фанаты забеспокоились о пропаже Овсиенко

На фоне новостей о смерти певицы Валентины Легкоступовой поклонники Татьяны Овсиенко забили тревогу. Исполнительница почти месяц не появлялась в соцсетях.

Раньше экс-участница коллектива «Мираж» Овсиенко активно вела свою страницу в Instagram. Но сейчас последний пост датируется 25 июня. Тогда певица опубликовала видео своего интервью в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. После этого новых записей и комментариев не было.

Подписчики особенно обеспокоились исчезновением Овсиенко после похорон Легкоступовой.

«Таня, когда новые песни? Они же будут еще?» — задался вопросом один из поклонников.

«А куда вы так пропали надолго?» — добавил другой.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. За несколько дней до смерти она поступила в больницу с многочисленными травмами. По словам мужа исполнительницы Юрия Фирсова, она сильно ударилась головой, когда упала в ванной. Певицу похоронили 20 августа на столичном Троекуровском кладбище.