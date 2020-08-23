Азиза объяснила, почему гроб Легкоступовой не вынесли к поклонникам
«Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной», — приводит «Собеседник» слова Азизы.
Она отметила, что время на прощание было ограничено из-за высокой стоимости аренды траурного зала. Поклонники хотели проводить Легкоступову в последний путь овациями, но гроб после прощания к ним так и не вынесли.
Валентину Легкоступову похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы. Она умерла 14 августа на 55-м году жизни. За несколько дней до смерти певицу привезли в больницу с многочисленными травмами. Ее муж Юрий Фирсов заявил, что она ударилась головой в ванной. Это основная версия гибели Легкоступовой.