Интернет-пользователей удивила фотография Татьяны Овсиенко и Бари Алибасова

Фотография знаменитостей появилась на личной странице Алибасова в Instagram. Звезды улыбаются, а певица даже показывает большой палец.

«Девочки, все помнят в чем секрет женского счастья?» — поинтересовался шоумен, уточнив, что Овсиенко знает ответ на вопрос.

Пользователи тут же начали комментировать публикацию Алибасова. По мнению подписчиков, 53-летняя артистка очень изменилась, потому что провела много косметологических и пластических операций.

В комментариях они написали: «Это Овсиенко??? Совсем на себя не похожа», «Что ж страшная стала!», «Перекроила себя вдоль и поперек».

Однако другие поклонники не обратили внимание на внешность певицы и решили ответить на вопрос музыканта.

Они поделились своими вариантами женского счастья: «Женское счастье был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо! К сожалению бывает так, что милого нет. А серьезно в моем случае счастье в моем сыне! Я счастлива, что он здоров, что я одна смогла его вырастить дать образование и путевку в жизнь», «Женское счастье: муж в командировке, хомячок и дети у свекровки. Женское счастье (Из КВН)».