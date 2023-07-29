Знаменитости 29 июля 2023, 20:33 Фанаты Тейлор Свифт устроили «землетрясение» в Сиэтле CNN: фанаты Свифт на концертах вызвали похожие на землетрясение толчки магнитудой 2,3 Кинопоиск

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Фанаты певицы и актрисы Тейлор Свифт на ее концертах в Сиэтле вызвали аналогичные землетрясению толчки. Об этом телеканалу CNN сообщила сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.

Специалист оценила магнитуду толчков в 2,3. Эти данные сейсмолог зарегистрировала на концерте певицы 22 и 23 июля на стадионе Lumen Field.Аналогичные явления наблюдались в Сиэтле в 2011 году во время матча по американскому футболу.

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Исполнительница Тейлор Свифт в июле стала первой женщиной с четырьмя альбомами в топ-10 по версии издании Billboard. Журнал Forbes в 2019 году назвал Свифт самой высокооплачиваемой певицей в мире, ее доход оценили в 185 миллионов долларов.

В 2022 году певица получила статуэтку American Music Awards как артист года. Она обошла Бейонсе, Гарри Стайлса и Адель. В этом же году Свифт стала первой артисткой, чьи композиции одновременно заняли первые 10 мест музыкального чарта Billboard Hot 100.