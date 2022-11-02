Тейлор Свифт первая в истории заняла сразу 10 строчек музыкального чарта Billboard | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 05:14 Тейлор Свифт первая в истории заняла сразу 10 строчек музыкального чарта Billboard Песни из нового альбома певицы Тейлор Свифт заняли 10 строчек чарта Billboard Hot 100 Unsplash

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Американская певица Тейлор Свифт стала первой артисткой, чьи композиции одновременно заняли первые 10 мест музыкального чарта Billboard Hot 100. Она также побила рекорд Дрейка, песни которого в 2021 году оказались на первых девяти строчках рейтинга.

Все десять строк Billboard Hot 100 занимают треки 32-летней Тейлор из последнего альбома Midnights. Песня Anti-Hero поднялась на первое место. Новая пластинка Свифт вышла 21 октября и мгновенно стала популярной.

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В нее вошли 13 треков, а в расширенную версию включили еще семь бонус-треков. Midnights поставила рекорд по продажам. Альбом Свифт продавался лучше третьей сольной пластинки Гарри Стайлза — Harry’s House.

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В последние годы Свифт не сходит с обложек западных изданий. Ее также неоднократно короновали как самую популярную исполнительницу. В 2019 году артистку назвали женщиной десятилетия. Год спустя Свифт назвали самой продаваемой певицей, она обогнала даже британского коллегу Эда Ширана.