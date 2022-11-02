Тейлор Свифт первая в истории заняла сразу 10 строчек музыкального чарта Billboard | 360°

02 ноября 2022, 05:14
Тейлор Свифт первая в истории заняла сразу 10 строчек музыкального чарта Billboard
Песни из нового альбома певицы Тейлор Свифт заняли 10 строчек чарта Billboard Hot 100
Американская певица Тейлор Свифт стала первой артисткой, чьи композиции одновременно заняли первые 10 мест музыкального чарта Billboard Hot 100. Она также побила рекорд Дрейка, песни которого в 2021 году оказались на первых девяти строчках рейтинга.
Все десять строк Billboard Hot 100 занимают треки 32-летней Тейлор из последнего альбома Midnights. Песня Anti-Hero поднялась на первое место. Новая пластинка Свифт вышла 21 октября и мгновенно стала популярной.
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В нее вошли 13 треков, а в расширенную версию включили еще семь бонус-треков. Midnights поставила рекорд по продажам. Альбом Свифт продавался лучше третьей сольной пластинки Гарри Стайлза — Harry’s House.
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В последние годы Свифт не сходит с обложек западных изданий. Ее также неоднократно короновали как самую популярную исполнительницу. В 2019 году артистку назвали женщиной десятилетия. Год спустя Свифт назвали самой продаваемой певицей, она обогнала даже британского коллегу Эда Ширана.
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