Знаменитости 21 ноября 2022, 13:47 Тейлор Свифт стала артистом года по версии AMA Тейлор Свифт получила статуэтку American Music Awards как артист года Википедия

Музыкальная премия American Music Awards (АМА) состоялась в Лос-Анджелесе. Звание «Артист года» в этот раз получила певица Тейлор Свифт, сообщило издание Deadline.

За победу в этой номинации также боролись Бейонсе, Гарри Стайлс, The Weeknd, Адель Обри Дрейк Грэм (Drake) Bad Bunny.

Свифт получила статуэтку и в категориях «Лучшая кантри-певица», «Лучшая поп-певица», «Лучший кантри-альбом», «Лучший поп-альбом» и «Лучший музыкальный клип».

Лучшим поп-исполнителем признан Гарри Стайлз, лучшей поп-песней — его композиция As It Was. Колсон Бейкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, оказался лучшим рок-исполнителем. Лучшим рэпером признали Кендрика Ламара. Он же победил в номинации «Лучший рэп-альбом», а лучшей рэп-композицией стала Wait For U от Дрейка, Future и Tems.

American Music Awards — ежегодная музыкальная премия, которую проводят в Соединенных Штатах с 1973 года. Победителей выбирают путем интернет-голосования.