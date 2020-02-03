Эзотерик предрекла возвращение МакSим на сцену

МакSим переживает тяжелый период из-за проблем со здоровьем. Напомним, весной прошлого года она попала в автомобильную аварию.

Таролог Абравитова объяснила, что проблемы певицы не смертельны, однако восстановление займет долгое время.

«Лечиться и приходить в себя с помощью психологов она будет долго. И этот период сублимируется в ее творчество после достаточно затяжного перерыва», — уверила эзотерик. Она допустила возвращение артистки на сцену через полтора-два года.

«Хоронить мы ее не будем, ей нужна наша поддержка и любовь. У нее сейчас реальные проблемы, причем со всех сторон: и физиология, и психология, и душевная тема сложная. Она в таком периоде, когда проблемы со стороны социума, материальные, межличностные, ей кажется, что мир ополчился на нее, но этот период пройдет — и мы увидим обновленную МакSим», — заявила Абравитова.