Директор МакSим рассказала о болезни певицы

Накануне Соколова написала в Instagram, что МакSим (Марина Абросимова) «по настоятельным рекомендациям врачей» уходит в отпуск на неопределенный срок. Причиной концертный директор указала травмы, полученные певицей в аварии в 2019 году. Все запланированные концерты отменены.

В разговоре с «360» Соколова уточнила, что МакSим находится в больнице, когда ее выпишут, неизвестно.

Она добавила, что конкретного диагноза врачи певице не поставили: «Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника».

Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение. Маргарита Соколова концертный директор МакSим

Директор уточнила, что певица лечится «в плановом режиме, никакой экстренной госпитализации не было».

По ее словам, на восстановление певице потребуется минимум полгода.

«Доктора сделали вывод, что работать она не может, нужно прекратить [концертную] деятельность. На какой период времени, сказать никто не может. Пока рассчитываем, что это полгода-год, а там будет видно», — заявила Соколова.

Концертный директор уточнила, что в больнице МакSим передвигается самостоятельно.