«Для нее это непростое решение». Певица МакSим решила приостановить карьеру

«После того, как она попала в аварию, она вроде бы восстановилась, поправилась, но всегда мучилась головой и сосудами, плохим сном. Проблемы усугубились, ноги болели сильно. Приняли решение по рекомендации врачей», — объяснила Соколова.

По ее словам, пока неизвестно, на какое время певица решила отказаться от выступлений. Возможно, это будет полгода или год.

«Для нее это, естественно, непростое решение, нелегкое, но придется сейчас концентрироваться на себе и на здоровье, на своих детях. Никаких концертов сейчас не будет», — добавила Соколова.

Директор МакSим также опубликовала пост в Instagram, где объяснила, что будут отменены даже те концерты певицы, билеты на которые уже продавались. Она попросила прощения у поклонников артистки и написала, что со всеми вопрос с возвратом будет решаться индивидуально.

О том, что певица попала в аварию, стало известно 23 апреля. МакSим торопилась в аэропорт, автомобиль занесло на скользкой дороге, и он влетел в бордюр. После аварии исполнительница попала в реанимацию. Где именно попала в аварию певица, держится в секрете.