Знаменитости 07 мая 2023, 00:59 Евгения Петросяна выписали из больницы Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы после плановой проверки РИА «Новости»

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Артист Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки здоровья. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни… Я проверился, вышел… Я жив, здоров», — сказал Петросян.

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При этом артист добавил, что лукавством будет сказать, что он здоров полностью. И напомнил, что является инвалидом второй группы.

Ранее в СМИ появилась информация, что медики диагностировали у Петросяна гипертоническую болезнь, прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках, поэтому решили оставить его под наблюдением. Сообщалось, что телеведущий обратился к врачам после того, как почувствовал себя плохо и ударился головой. Сам писатель-юморист рассказал «360», что проходит плановое медицинское обследование и опроверг сообщения о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя хорошо.