07 мая 2023, 00:59
Евгения Петросяна выписали из больницы
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы после плановой проверки
Артист Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки здоровья. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни… Я проверился, вышел… Я жив, здоров», — сказал Петросян.
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При этом артист добавил, что лукавством будет сказать, что он здоров полностью. И напомнил, что является инвалидом второй группы.
Ранее в СМИ появилась информация, что медики диагностировали у Петросяна гипертоническую болезнь, прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках, поэтому решили оставить его под наблюдением. Сообщалось, что телеведущий обратился к врачам после того, как почувствовал себя плохо и ударился головой. Сам писатель-юморист рассказал «360», что проходит плановое медицинское обследование и опроверг сообщения о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя хорошо.
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