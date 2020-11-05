Евгений Петросян избавился от коронавируса

Артист Евгений Петросян вылечился от COVID-19. Он перенес болезнь довольно легко.

«Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат — отрицательный», — сообщили адвокат сатирика Сергей Жорин в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Евгений Петросян сам обратился за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Тесты на коронавирус показали положительный результат. Сатирик рассказал, что чувствует себя хорошо, о срочной госпитализации речи не шло. Он приехал в больницу «для консультации».

СМИ писали, что Петросяна привезла в клинику скорая помощь. Он решил лечь в больницу из-за возраста — сейчас сатирику 75 лет. Петросян находился под наблюдением врачей, чтобы избежать усиление болезни. Он принимал противовирусное лекарство «Коронавир».

Осенью супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала фото с общим сыном пары. Снимки были сделаны в парке у Новодевичьего монастыря. Петросян и Брухунова долго скрывали рождение ребенка, хотя слухи о пополнении в семействе ходили еще в марте 2020 года.