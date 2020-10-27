СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян попал в больницу с коронавирусом. Сам артист рассказал «360», что приехал в клинику на консультацию. Он посоветовал всем почаще проверяться у врача, чтобы избежать проблем со здоровьем.

«Стоит проконсультироваться — и сразу раздуют [ситуацию]. Я и вам советую проконсультироваться с врачами. Сейчас такое время. Все нормально у меня, ничего нет, температуры нет. Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован — громко сказано», — прояснил ситуацию Петросян.

Собеседник добавил, что состояние у него «очень хорошее», но предупредил, что в сложившейся ситуации надо беречься.

Как пишет Life со ссылкой на источник, артист уже сутки находится в больнице под наблюдением медиков и принимает противовирусное лекарство «Коронавир». Его привезли в клинику на скорой 26 октября. Лечь в больницу он решил сам из-за возраста и по медицинским показаниям.

Евгений Петросян в день своего 75-летия опубликовал в Сети снимок с новорожденным сыном Ваганом. До этого момента поклонники творчества артиста не знали, что его жена Татьяна Брухунова беременна.