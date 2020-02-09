«Это видно»: Распутина назвала невменяемой дочь Успенской

После выхода скандального эфира с интервью дочери Успенской многие ополчились против девушки. Распутина встала на сторону известной певицы и назвала Плаксину невменяемой. Более того, она заявила, что дочь Успенской могла быть под какими-то препаратами во время съемки шоу.

«Девушка какая-то немножко невменяемая. Это видно. А потом, ну, как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все? Это не правильно, значит, у дочери либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то специально настроил так, естественно, под определенными препаратами», — сказала Маша Распутина в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Певица добавила, что ей просто жаль Успенскую. Она выразила ей большие соболезнования из-за того, что у коллеги по сцене происходит в жизни.

«Это надо пройти такой этап», — заключила Распутина.

Скандал в жизни Любови Успенской разгорелся после того, как 2 февраля на НТВ показали программу с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Во время шоу девушка призналась в непростых отношениях с матерью и заявила, что та ее оскорбляла, била и даже душила.

История приобрела большой общественный резонанс. Как заявлял адвокат Александр Бенхин, Успенская планирует подать в суд на авторов выпуска. Она является единственным опекуном девушки и не давала никакого разрешения на съемку. Сама певица говорила, что оказалась в предынсультном состоянии.

Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской. Она заявила, что узнала о том, кто будет в студии за пять минут до эфира.