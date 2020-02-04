«Была не в курсе»: Кудрявцева извинилась за скандальный эфир с дочерью Успенской

В эфире шоу на ТВ Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, рассказала скандальные подробности ее непростых отношений с матерью. Позже родственницы поспешили обвинить канал в давлении, а ведущая программы Лера Кудрявцева извинилась перед королевой шансона.

В окружении Успенской рассказали StarHit, что Кудрявцева искренне извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью. Ведущая якобы узнала о том, кто именно будет гостем в студии, всего за пять минут до начала съемок.

«Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что ведущая не знала и о психологических проблемах девушки. Как заявил адвокат Александр Бенхин, Успенская планирует подать в суд на программу.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз: „хронический шизофреноподобный психоз“. По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», — сказал адвокат.

По его словам, родственники планируют потребовать 500 тысяч долларов от канала за моральный ущерб.

«Я шокирована рекламой на канале, где меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным, талантливым, способным, умеющим выражать свои мысли. А на экране я увидела… не свою дочь», — сказала Успенская после выхода шоу в эфир.

Татьяна Плаксина появилась в программе «Звезды сошлись», которую показали 2 февраля на НТВ. Девушка рассказала о конфликте с матерью и обвинила ее в том, что она душила ее и запирала дома.