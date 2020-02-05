Любовь Успенская после ссоры с дочерью оказалась в предынсультном состоянии
Об этом она рассказала в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Впрочем, Татьяна вскоре вернулась.
«Мне пришлось нанять частных детективов, чтобы отыскать дочь. А потом, когда она нашлась, спросила у нее — зачем она это все сделала», — поделилась артистка.
На выпуске шоу НТВ «Звезды сошлись» Татьяна пожаловалась, что мать оскорбляла ее, била и даже душила.
Татьяне Плаксиной врачи диагностировали хронический шизофреноподобный психоз, она не отвечает за свои действия. Адвокат певицы Александр Бенхин сообщил, что она намерена судиться с телевизионщиками. Успенская является единственным опекуном и не давала разрешения на съемку.
Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской. Она заявила, что узнала о том, кто будет в студии за пять минут до эфира.