Любовь Успенская после ссоры с дочерью оказалась в предынсультном состоянии

После того, как дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказал в эфире о сложных отношениях с матерью, она устроила дома скандал и убежала. Исполнительница шансона слегла в предынсультном состоянии. Около нее постоянно находится врач.

Об этом она рассказала в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Впрочем, Татьяна вскоре вернулась.

«Мне пришлось нанять частных детективов, чтобы отыскать дочь. А потом, когда она нашлась, спросила у нее — зачем она это все сделала», — поделилась артистка.

На выпуске шоу НТВ «Звезды сошлись» Татьяна пожаловалась, что мать оскорбляла ее, била и даже душила.

Татьяне Плаксиной врачи диагностировали хронический шизофреноподобный психоз, она не отвечает за свои действия. Адвокат певицы Александр Бенхин сообщил, что она намерена судиться с телевизионщиками. Успенская является единственным опекуном и не давала разрешения на съемку.

Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской. Она заявила, что узнала о том, кто будет в студии за пять минут до эфира.