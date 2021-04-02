«Это совсем не страшно и очень правильно». Бутман выступил за вакцинацию от коронавируса

Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман уже привился от коронавируса. Он рассказал, что его организм отреагировал на вакцину нормально. Музыкант призвал соотечественников тоже сделать прививку.

«Я всех призываю сделать вакцинацию. Дело все в том, что коронавирус — действительно большая проблема», — сказал он.

По его словам, у всех болезнь проходит по-разному. Некоторые даже не замечают есть и те, кто, к сожалению, уходит из жизни.

«Вакцинация — это реальная помощь. Я совсем недавно сделал вакцинацию. Ничего сложного и страшного со мной не произошло», — заметил музыкант.

Он вспомнил, что в день прививки у него повысилась температура, но на следующий день ее уже не было. Дальше он себя чувствовал нормально. Саксофонист подчеркнул, что после вакцинации может себе позволить встречаться не только со здоровыми людьми, но и с больными без риска для жизни.

«Делайте! Это совсем не страшно и это очень правильно», — резюмировал Бутман.

О своем опыте вакцинации также рассказали актер Дмитрий Харатьян, летчик-испытатель Максим Сураев.