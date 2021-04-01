Чтобы не подвергать близких опасности. Космонавт Сураев призвал сделать «лучшую прививку» от коронавируса

Летчик-космонавт, полковник ВВС Максим Сураев привился от коронавируса. Он советует всем россиянам, которые еще этого не сделали, последовать его примеру. Ведь так можно обезопасить не только себя, но и своих близких.

Космонавт вакцинировался «Спутником V». Сураев рассказал, что первую прививку сделал еще в конце прошлого года. В начале этого была вторая прививка. Спустя 21 день космонавт сдал анализ на антитела.

«У меня есть антитела, они вырабатываются организмом. Я всех призываю поставить прививку, чтобы защитить наших родных, наших близких. У меня родители — папа и мама — постоянно со мной общаются. Я не хочу подвергать их опасности», — подчеркнул он.

Сураев обратил внимание на то, что российские вакцины — лучшие в мире. Поэтому он рекомендовал «в самые сложные времена сделать самую лучшую прививку в мире».

Также с призывом к россиянам привиться обратились актер Дмитрий Харатьян, солистка и руководитель «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева.

Массовая вакцинация в России стартовала в январе 2021 года. Прививку делают совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в один из прививочных пунктов в своем населенном пункте. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.