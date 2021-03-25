Харатьян призвал вакцинироваться

Народный артист России Дмитрий Харатьян призвал россиян вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил RT.

Он очень хочет, чтобы его работа приносила зрителям радость.

«Но я очень не хочу, чтобы это было связано с риском заболеть и даже умереть», — заявил артист.

Харатьян сделал прививку от коронавируса в связи со сложившейся эпидемической ситуацией.

«Лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию… Давайте будем здоровы, давайте не бояться того, что может произойти. И вообще, давайте вместе вернем нашу полноценную жизнь!» — добавил Харатьян.

Ранее врачи записали видео с призывом вакцинироваться. Герои ролика — врачи и медперсонал, которые работают с больными ковидом в красной зоне.

В Москве прививку от коронавируса сделали уже около миллиона человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В столице сохраняется стабильная ситуация с распространением инфекции, многие горожане обезопасили себя.