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    25 марта 2021, 17:46

    Харатьян призвал вакцинироваться

    Алена Макаренко

    Народный артист России Дмитрий Харатьян призвал россиян вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил RT.

    Харатьян призвал вакцинироваться

    Он очень хочет, чтобы его работа приносила зрителям радость.

    «Но я очень не хочу, чтобы это было связано с риском заболеть и даже умереть», — заявил артист.

    Харатьян сделал прививку от коронавируса в связи со сложившейся эпидемической ситуацией.

    «Лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию… Давайте будем здоровы, давайте не бояться того, что может произойти. И вообще, давайте вместе вернем нашу полноценную жизнь!» — добавил Харатьян.

    Ранее врачи записали видео с призывом вакцинироваться. Герои ролика — врачи и медперсонал, которые работают с больными ковидом в красной зоне.

    В Москве прививку от коронавируса сделали уже около миллиона человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В столице сохраняется стабильная ситуация с распространением инфекции, многие горожане обезопасили себя.