«Это они должны мне платить». Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 12:20 «Это они должны мне платить». Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter Писатель Стивен Кинг пригрозил удалить аккаунт, если Twitter введет платную верификацию Публичное достояние

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Идея нового руководства Twitter ввести платную верификацию не понравилась писателю Стивену Кингу. Он пригрозил удалить свой аккаунт, если Илон Маск сделает это.

«Двадцать долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если это будет введено, я уйду», — опубликовал он твит.

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После этого Илон Маск передумал и решил снизить стоимость до восьми долларов, сообщил сайт «Аргументы и факты». Он оправдался необходимостью платить по счетам.

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Источник The Verge рассказал, что Twitter изменит условия подписки Blue. Она была необязательной, стоила 4,99 доллара и открывала дополнительные возможности. Новый владелец потребовал повысить ценник до 19,99 доллара и верифицировать только страницы тех, кто ее купил. Нынешним владельцам «синей галочки» дадут 90 дней на раздумья.

Илон Маск в октябре стал единоличным владельцем Twitter. Он привел в команду работников Tesla и распустил совет директоров, сообщили «Известия». Бизнесмен запланировал несколько реформ, например отмену пожизненного бана и создание совета модерации контента.