«Это они должны мне платить». Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter | 360°

01 ноября 2022, 12:20
«Это они должны мне платить». Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter
Писатель Стивен Кинг пригрозил удалить аккаунт, если Twitter введет платную верификацию
Идея нового руководства Twitter ввести платную верификацию не понравилась писателю Стивену Кингу. Он пригрозил удалить свой аккаунт, если Илон Маск сделает это.
«Двадцать долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если это будет введено, я уйду», — опубликовал он твит.
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После этого Илон Маск передумал и решил снизить стоимость до восьми долларов, сообщил сайт «Аргументы и факты». Он оправдался необходимостью платить по счетам.
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Источник The Verge рассказал, что Twitter изменит условия подписки Blue. Она была необязательной, стоила 4,99 доллара и открывала дополнительные возможности. Новый владелец потребовал повысить ценник до 19,99 доллара и верифицировать только страницы тех, кто ее купил. Нынешним владельцам «синей галочки» дадут 90 дней на раздумья.
Илон Маск в октябре стал единоличным владельцем Twitter. Он привел в команду работников Tesla и распустил совет директоров, сообщили «Известия». Бизнесмен запланировал несколько реформ, например отмену пожизненного бана и создание совета модерации контента.
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