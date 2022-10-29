Маск пообещал сделать совет модерации контента в Twitter | 360°

Общество 29 октября 2022, 00:21 Маск пообещал сделать совет модерации контента в Twitter Новый владелец Twitter Маск пообещал сделать совет модерации контента в соцсети Википедия

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Американский бизнесмен Илон Маск пообещал создать совет модерации контента в Twitter. До этого момента он решил не углубляться в редакционную политику и вопрос разблокировки аккаунтов.

«Twitter сформирует совет модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберется совет», — написал в соцсети ее новый владелец.

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Ранее к Маску обратился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он пожелал миллиардеру суметь преодолеть политическую предвзятость и идеологическую диктатуру в Twitter.

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Сделка по покупке соцсети завершилась в четверг, 27 октября. Маск отдал за приобретение компании 44 миллиарда долларов. С покупкой соцсети бизнесмена поздравил бывший президент США Дональд Трамп. Но он заявил, что не планирует возвращаться в Twitter, так как ему больше нравится собственная социальная сеть Truth Social. Ее он назвал привычной и безопасной.