Знаменитости 14 марта 2024, 11:43 «Это неправильно». Клава Кока высказалась о конфликте Пугачевой и Михайлова Клава Кока назвала высказывания Пугачевой в конфликте с Михайловым неправильными Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

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Певица Клава Кока прокомментировала скандал между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым. Своими мыслями она поделилась в беседе с kp.ru.

Девушка подчеркнула, что ей не нравится устраивать скандалы и выносить их на публику. Она выразила уверенность, что все недопонимания нужно обсуждать без посторонних лиц.

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«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», — сказала Кока.

Артистка заявила, что, на ее взгляд, такое поведение неверное, однако она уточнила, что ей тяжело судить людей, которых она не понимает, ведь у них могут быть свои соображения.

Кроме того, Кока выразила несогласие с высказываниями Пугачевой о России.

«Я считаю, что, конечно же, это неправильно, но опять же я не могу судить людей, которых я не понимаю», — добавила певица.

Очередная порция критики обрушилась на примадонну после скандального видео, в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал, как Пугачева отомстила артистам из сериала «Улицы разбитых фонарей».