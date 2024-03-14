Знаменитости 14 марта 2024, 10:56 «Подставила очень круто». Стало известно о мести Пугачевой актерам из «Улиц разбитых фонарей» Нилов рассказал, как Пугачева отомстила актерам из «Улиц разбитых фонарей» Vadim Tarakanov / Global Look Press

Читать 360tv в

Актер Алексей Нилов рассказал о том, как певица Алла Пугачева отомстила артистам из «Улиц разбитых фонарей»: исполнительница заставила их спеть вместе на сцене Кремлевского дворца. Об этом он сообщил в программе RTVI «Развлечения».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. — „Ну хорошо. Пойдемте, сейчас вместе споем“, — вспомнил актер.

Реклама

Тогда артистам выдали бумажки с текстом, а сама певица решила, что они будут исполнять припев «Мадам Брошкиной».

Он объяснил, что во время съемок сериала мужчины не хотели петь песню «Позови меня с собой», потому что это напоминало им о ранней смерти автора композиции Татьяны Снежиной.

Нилов подчеркнул, что на экранах телевизоров было видно, как протестовали актеры, поэтому песню они исполнили «злобно». Однако неожиданно она всем понравилась, а сама Пугачева отзывалась о их подаче так: «Ну пусть мальчики балуются».

Актер также признался, что не будет что-либо комментировать относительно позиции примадонны. Но он добавил, что Пугачева — «великая женщина», которая добилась больших высот. По поводу высказываний певицы он заявил, что неизвестно, как старость повлияет на других.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что поведение Пугачевой объясняется возрастом артистки.