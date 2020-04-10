«Это глупость и вранье». Агент Прилучного не поверила в избиение Агаты Муциенице ее мужем

«Это глупость и вранье», — заявила Сычева. О том, видела ли представительница артиста само видео, не уточняется.

Агата Муцениеце выложила в Stоriеs Instagram, где со слезами рассказала, о том, что над ней издевается муж и выгоняет из дома всю ее семью. Он, по словам актрисы, выбросил ее телефон, и поэтому девушка опубликовала видео с аккаунта своей мамы.

Как рассказала Муцениеце, Прилучный «не просыхал» все дни самоизоляции. Возможно, в этом и была причина его неадекватного поведения.

На странице матери артистки в Instagram — сотни комментариев со словами поддержки. Но некоторые уверены, что это — очередной пиар.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались несколько месяцев назад. Они объявили о разводе в феврале. Но несмотря на это, вынуждены жить в одном доме.

Артисты были в браке девять лет, у супругов — двое детей.