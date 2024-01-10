Эксклюзив 10 января 2024, 12:06 «Ему действительно сложно». Адвокат Шарлота — о состоянии арестованного певца Адвокат Лапузин: певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом РИА «Новости»

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Находящийся в следственном изоляторе певец Эдуард Шарлот направил патриарху Кириллу письмо, в котором принес ему извинения. На такие действия он решился из чувства вины перед страной, заявил адвокат исполнителя Алексей Лапузин в беседе с «360».

Он подтвердил, что Шарлот обратился с извинениями к патриарху и признал вину.

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«Эдуард Шарлот <…> извинился перед патриархом Московским и всея Руси [Кириллом], а также принес извинения большому количеству лиц, в том числе и президенту России Владимиру Путину», — указал Лапузин.

По его словам, защита запросила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий. Несмотря на извинения Шарлота, суд решил оставить его под стражей. Адвокат добавил, что защита планирует в будущем обжаловать это решение.

Певец принес извинения искренне и даже не знал, что их приложат к его делу, отметил Лапузин. Он подчеркнул, что Шарлот раскаялся «исключительно исходя из внутренних убеждений».

«Никто его никоим образом не убеждал в необходимости извинений. Желание искупить вину, как он пояснял, и сподвигло его вернуться на родину», — объяснил адвокат.

На вопрос о состоянии Шарлота адвокат ответил, что исполнителю нелегко находиться под стражей.

«Ему действительно сложно находиться в местах ограничения его свободы, в местах содержания лиц под стражей. Но он держится, держится как мужчина», — заключил юрист.

Против певца возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Шарлот публично сжег российский паспорт и улетел за границу. Через некоторое время исполнитель вернулся в Россию и извинился за свои действия.