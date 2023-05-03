Знаменитости 03 мая 2023, 18:24 Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон рассказала, что может вернуться в кино

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Актриса Эмма Уотсон, ставшая известной после роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, не исключает, что может вернуться к актерской карьере. Об этом сообщил RT со ссылкой на Financial Times.

После роли в «Маленьких женщинах» в 2019 году Эмма Уотсон заявила о перерыве в съемках. Она сказала, что ей было неприятно оправдываться за что-то, что происходило на экранах и на что она не могла повлиять. Но актриса сказала, что не исключает возвращения в кино.

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