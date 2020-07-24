Емельяненко проиграл бой Исмаилову в третьем раунде

Российский боец Александр Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой Магомеду Исмаилову в третьем раунде. Встреча бойцов проходила в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat.

Из-за введенных ограничений бой прошел без зрителей. Как сообщило издание Sports.ru, Исмаилов доминировал над Емельяненко на протяжении всего боя.

«Это для меня особенная победа. Когда моя команда со мной, это непобедимая команда. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал. Всем, кого я расстроил, кто ждал моего поражения, хочу сказать: я это намеренно. Я намеренно выиграл и расстроил вас», — привела слова победителя «Газета.ru».

Для Магомеда Исмаилова это был первый бой в тяжелом весе. Ранее он выходил на ринг только в средней весовой категории.

За день до встречи на ринге спортсмены прошли процедуру взвешивания. Она показала, что Емельяненко тяжелее Исмаилова: 117,1 килограмма против 94,6 килограмма.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.