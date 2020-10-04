Исмаилов заявил о готовности помочь Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о готовности помочь Александру Емельяненко.

Спортсмен написал об этом на своей странице в Instagram.

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши все хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет», — написал Исмаилов.

Боец также добавил, что если он стал причиной падения какого-то человека, то готов сам поднять его. При этом Исмаилов отметил, что надеется на то, что у Емельяненко все в порядке.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым прошел 24 июля в Сочи. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил поединок в третьем раунде. Емельяненко проиграл бой техническим нокаутом. Для Исмаилова это был первый бой в тяжелом весе. Ранее он выходил на ринг только в средней весовой категории.

Ранее бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову предложили выбрать соперников, с которыми он бы вышел на ринг, и тех, с кем бы даже не стал разговаривать. В числе кандидатов оказались Майк Тайсон, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.