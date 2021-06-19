Экс-участница группы Serebro Катя Кищук родила ребенка

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук родила своего первого ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

Артистка выложила на своей странице фото с ножкой ребенка.

«Наконец-то», — подписала она.

Кищук не писала о своей беременности, поэтому для подписчиков это стало неожиданностью. После этой новости ее начали поздравлять и удивляться, как она это скрыла.

Уточняется, что Кищук помолвлена с британским рэпером Slowthai.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями. Герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя девочка получила в честь прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а второе — в честь бабушки, принцессы Дианы.

Также Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» стал дедом. Внучка родилась в семье его сына. Жена Андреева-младшего родила девочку 4 июня. Сегодня об этом сообщила ее бабушка.

«Внучка родилась. Спасибо большое за поздравления», — написала она.