Андреев из «Иванушек International» стал дедом

Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» стал дедом. Внучка родилась в семье его сына. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Жена Андреева-младшего родила девочку 4 июня. Сегодня об этом сообщила ее бабушка.

«Внучка родилась. Спасибо большое за поздравления», — написала она.

Сам Кирилл Андреев пока никак не прокомментировал это событие.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями. Герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя девочка получила в честь прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а второе — в честь бабушки, принцессы Дианы.

Девочка появилась на свет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, утром 4 июня. Новорожденная теперь стоит на восьмом месте в очереди на британский престол. Мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, уже вернулись домой.

Также певица Алекса выложила видео с полуторамесячной дочерью Адрианой. Многих подписчиков умилило видео с ребенком, они написали в комментариях множество комплиментов. Один из них подметил, что девочка — «копия папы».