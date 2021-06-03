Егор Крид выложил фото с Кокориным из бара

Певец Егор Крид показал фотографию из бара, на которой он изображен в компании футболиста Александра Кокорина. Крид выложил снимок в Stories на своей странице в Instagram.

На снимке можно заметить, как Кокорин что-то говорит стоящему рядом с ним Криду. Футболист минувшей зимой перешел из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Нападающий сыграл в сезоне Серии А и провел на поле в целом 93 минуты, за которые не сумел отметиться какими-либо результатами. А в матче 25-го тура с «Ромой» россиянин получил травму и в итоге выбыл из игры на два с половиной месяца, отметила «Газета.ru».

Это уже не первый совместный поход Егора Крида и Кокорина в бар. В январе 2020 года певца и футболиста уже видели вместе в ночном клубе в Дубае. Кокорин тогда играл за «Зенит» и прибыл в ОАЭ, чтобы пройти реабилитацию в медицинском центре FIFA.

В мае Кокорин опубликовал в Instagram снимок из больничной палаты. Спортсмен решил сделать себе операцию по исправлению носовой перегородки. Неделю он провел в стационаре.

Ранее на Егора Крида подал в суд автор песни «Владимир Путин — молодец».