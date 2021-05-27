Кокорин решился на пластическую операцию

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в Instagram в Stories снимок из больничной палаты. Как сообщил «Матч ТВ», сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки.

Кокорин неделю будет находиться в стационаре, а последующий месяц пройдет у футболиста под наблюдением хирурга.

Александр Кокорин в январе стал игроком «Фиорентины», перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 Кокорин принял участие в четырех матчах серии А, но результативными действиями не отметился.

По итогам сезона «фиалки» оказались на 13-м месте в турнирной таблице серии А. В активе клуба 40 очков.

Футболист Роман Павлюченко считает, что Кокорин мог бы добиться невероятного успеха, но загубил карьеру по собственной вине.