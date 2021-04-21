Автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев, уже отсудивший у Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, намерен взыскать с Егора Крида миллион рублей. На очереди — Даня Милохин и другие тиктокеры. Об этом артист сообщил «360».

«Суд с Егором Кридом несет определяющий характер, ибо в случае победы список ответчиков может увеличиться до 10 из числа успешных блогеров-певцов TikTok с участием Алишера Моргенштерна», — рассказал шоумен.

Лихачев отметил, что следующий, против кого он может подать в суд в случае победы в суде против Крида, это тиктокер Даня Милохин.

«Не будем забегать вперед, но прецедент с удовлетворенным иском в отношении Алишера уже есть, и мы надеемся на дальнейшее победоносное судебное шествие справедливости», — сказал автор песни про поднявшего страну российского президента.

Артист признался, что Крид его удивил. В отличие от Моргенштерна, экс-артист Black Star прислал в суд сразу двух юристов.

«Недаром он в тройке самых богатых артистов шоубиза. Деньги считает. Для него миллион, как для меня десятка. И лично я вряд ли бы из-за 10 рублей судился. Но это я, как, собственно, и Алишер, проигнорировавший суд», — рассказал Лихачев.

Моргенштерн и ряд блогеров ранее использовали отрывок из песни «Владимир Путин — молодец» для флешмоба.

Суд с Кридом назначили на 26 мая, рассказал истец.

Ранее рэпер Леван Горозия, который, как и Егор Крид, в прошлом был артистом лейбла Black Star, сообщил, что вернул себе права на псевдоним L’One и исполнение старых песен.