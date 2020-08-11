Ефремова госпитализировали из здания суда. Медики вынесли его на руках

Михаилу Ефремову стало плохо возле здания Пресненского суда. Сотрудникам ФСИН пришлось вытаскивать актера из салона машины. На место уже прибыла скорая помощь и госпитализировала актера.

Судебный процесс сначала задержался из-за плохого самочувствия актера. У здания суда собралась толпа людей — среди них народные защитники и обвинители актера. Под возгласы «Не виновен!» Ефремова едва вытащили из автомобиля ФСИН. Вскоре на место прибыла скорая помощь.

Медики решили госпитализировать Михаила Ефремова. Его уложили на каталку и увезли в больницу. Заседание перенесли.

По данным источника «360», знакомого с ситуацией, Ефремов пожаловался на боль в сердце. Во время госпитализации актер находился без сознания.

Ранее Михаил Ефремов отрицал свою вину, потому что не помнит момент столкновения с фургоном. В понедельник в распоряжении «360» оказалось видео, на котором видно, как артист выходит из своей машины после аварии. Тем не менее адвокат Ефремова Эльман Пашаев намерен добиться в суде оправдательного приговора для актера.