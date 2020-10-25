Ефремов продолжает надеяться на смягчение приговора

Актер Михаил Ефремов заявил, что доволен работой новых адвокатов, несмотря на вынесенный ранее приговор. Но при этом добавил, что огорчен решением Мосгорсуда.

Об этом в интервью RТ рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, осужденный за смертельное ДТП актер надеется на смягчение приговора. Также известно, что Ефремов пока не писал заявлений во ФСИН с просьбами оставить его в хозотряде СИЗО или направить в другую колонию.

«Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — заявил Мельников.

Сейчас Ефремов находится в той же камере и с прежними соседями, что и до рассмотрения апелляционных жалоб. Однако из-за ковидных мер ему перестали поступать передачи. Секретарь рассказал, что перед встречей с ним Михаил Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», в котором он играет одну из ролей.

В четверг Московский городской суд рассмотрел жалобы на приговор актеру и сократил ему срок на полгода. Теперь ему предстоит отбыть в колонии общего режима семь лет и шесть месяцев.

Ранее семья погибшего курьера Захарова потребовала у Ефремова компенсацию за похороны. Они просят 111 тысяч рублей. Несколько дней назад они получили три миллиона в качестве моральной компенсации.