Потерпевшие потребовали у Ефремова компенсацию за похороны Захарова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым, потребовала у него 111 тысяч рублей, потраченные на похороны. Ранее они получили три миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире программы «Соловьев.Live».

«Мы подали [иски в Хамовнический суд] на три млн 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по одному млн на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны [Захарова]», — сказал он.

После того, как Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова приговорил к восьми годам колонии общего режима. Во время апелляции Мосгорсуд снизил ему наказание на полгода. В качестве смягчающего обстоятельства учли тот факт, что Ефремов добровольно выплатил потерпевшим компенсацию. Однако защита актера недовольна таким результатом — она планирует обжаловать решение в кассационной инстанции.

Сейчас актер отбывает наказание в столичном СИЗО-5. По сообщениям СМИ, отбывает наказание в вип-камере с удобствами и питается из ресторана.