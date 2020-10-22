Ефремову смягчили приговор

Мосгорсуд уменьшил число лет, которые Михаил Ефремов проведет в колонии. Его срок сократили на полгода — актеру предстоит отбыть в колонии общего режима семь лет и шесть месяцев.

Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову состоялось в Мосгорсуде 22 октября. Защита актера попросила суд смягчить ему наказание до такой степени, чтобы он смог выйти на свободу. Адвокат Ефремова Петр Хархорин предложил назначить ему четыре года условно, либо заменить реальный срок на колонию-поселение.

Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию морального вреда потерпевшим, которую выплатил Ефремов. В результате актеру снизила назначенное наказание до 7,5 года лишения свободы. В Мосгорсуде отметили, что дело слушалось тройкой судей под председательством Любови Ишмуратовой.

Защита потерпевших назвала новый приговор справедливым. «Известия» напомнили, что ранее она просила суд не смягчать наказание. Однако адвокаты актера планируют обжаловать его в кассационной инстанции. Адвокат отметил, что Ефремов сможет рассчитывать на УДО, когда отбудет треть наказания.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер находился за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной курьера Сергея Захарова, который скончался от полученных травм через несколько часов.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить штраф старшему сыну погибшего Захарова. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Сам Ефремов отметил, что вряд ли когда-либо сядет за руль после этого. «Газета.ru» отметила, что он обещал попрощаться с алкоголем, «который довел до этого».