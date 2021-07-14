Суд вынес приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу Эдварда Била. В апреле он спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, в результате которого серьезно пострадала женщина. Суд вынес обвинительный приговор: блогеру ограничили свободу на два года. Кроме того, за руль ему нельзя будет садиться три года.

Помимо прочего, блогеру нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 08:00. И также он не сможет выезжать за пределы Москвы и Московской области.

ДТП с участием Эдварда Била произошло на Смоленской площади 1 апреля. Блогер управлял спорткаром Audi и превысил скорость, вылетев на встречную полосу. В результате он врезался в Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова.

После ДТП ее доставили в реанимацию. Она получила серьезные травмы и впала в кому на несколько дней. Сейчас Артемова перенесла уже три операции, ее состояние начало постепенно улучшаться. Муж пострадавшей ранее рассказал «360», что уже забирал ее на несколько засов домой, где она проводила время с детьми.

Семья пострадавшей сообщила, что блогер возместил материальный и моральный вред, а также компенсировал ущерб здоровью. Стороны урегулировали претензии, и Артемова обратилась в суд с просьбой прекратить уголовное дело против Била. Однако судья не удовлетворил ходатайство, и уголовное дело продолжилось.

Сам блогер 14 июля заявил, что ожидает окончательного решения суда по своему делу. Бил был уверен, что его вынесут сегодня, однако что решит суд, он не знал.