«Человек, который повидался с Богом». Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Состояние пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артемовой постепенно улучшается. Сейчас она находится в реабилитационном центре, но уже ненадолго приезжала домой.

Об этом «360» рассказал муж пострадавшей Константин.

«Более-менее, все хорошо. Чувствует себя намного лучше, чем было. Домой просится, уже была дома, я привозил», — рассказал он.

Константин уточнил, что забирал жену из реабилитационного центра, в котором она сейчас проходит лечение. Там ей делают различные процедуры для восстановления — физиотерапию и другие специальные занятия.

«Как себя чувствует человек, который повидался с Богом? Она могла ничего вообще не увидеть. Сейчас медленно, но восстанавливается. Главное, чтобы хуже не было. Ну, хуже, я надеюсь не будет», — рассказал он.

Собеседник отметил, что жена общается с детьми — несколько раз он привозил их к ней в реабилитационный центр. Кроме того, они виделись, когда Мария ненадолго приезжала домой. Он добавил, что 7 июля вряд ли пойдет в суд — сейчас он находится на даче вместе с детьми.

«С детьми точно не поеду. Какую-то там жалость к себе пробивать, с детьми приходить. Я думаю, что нет. Адвокат мой будет, я думаю, этого достаточно», — отметил он.

Ранее защита потерпевшей обратилась к следствию с просьбой закрыть уголовное дело против блогера Эдварда Била, который устроил в Москве крупное ДТП. Если следствие откажет, уголовное дело продолжится. В таком случае максимальное наказание, которое может получить блогер, составит один год лишения свободы.