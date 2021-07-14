«Либо посадят, либо не посадят». Эдвард Бил заявил, что ожидает окончательного приговора суда

Блогер Эдвард Бил заявил, что уже сегодня ему могут вынести окончательный приговор по делу о массовом ДТП с его участием. Бил сказал об этом, прибыв на заседание Пресненского суда Москвы.

«Я думаю, что сегодня будет окончательное решение. Возможно. 99%. Ну, предварительное слушание уже было. Мы уже все экспертизы провели, куда еще тянуть дальше», — заявил он.

Блогеру ранее продлили меру пресечения до декабря, но, по его словам, это могло быть формальным решением. Хотя Бил допустил, что, возможно, ему придется и дальше сидеть дома с электронным браслетом, соблюдая все ограничения. Однако он не исключил, что его могут приговорить и к реальному сроку. Но также могут и освободить.

«Могут наказать и до декабря, это может быть с тем же ограничением, с браслетом сидеть еще полгода. А есть вероятность, что оно сейчас закончится. И либо меня посадят в тюрьму, либо не посадят», — сказал блогер.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Смоленской площади. Блогер превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Его спорткар Audi врезался в Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. Ее доставили в реанимацию, она пролежала в коме несколько дней. Артемова перенесла уже три операции. Ее муж Константин ранее рассказал «360», что состояние Марии постепенно улучшается.