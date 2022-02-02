Эдгард Запашный заболел ковидом

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заразился коронавирусом. Лечение он получает на дому.

О болезни Запашного РИА «Новости» сообщил представитель цирка. По его словам, у дрессировщика есть слабость и небольшой кашель. Симптомы похожи на грипп.

Запашный у себя в соцсетях никак не комментировал эту информацию. Накануне в Stоries он сообщал, что подключился к решению проблемы с истощенным львом в Анапе. По его словам, он связался с хозяином животного, но тот пока не решил, готов ли отдать хищника.

Ранее о том, что первые симптомы ковида могут быть похожи на простуду или грипп, заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. В связи с этим он призвал быть внимательными к своему здоровью и вовремя диагностировать болезнь.

В конце января Минздрав разработал памятку для людей, которые болеют ковидом бессимптомно или в легкой форме. Пациентам, в частности, напомнили, что нельзя принимать антибиотики без назначения врача.