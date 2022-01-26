Памятку для легко переносящих ковид россиян разработали в Минздраве

Министерство здравоохранения РФ создало памятку для людей, которые болеют ковидом бессимптомно или в легкой форме. В частности, людям напомнили, что нельзя принимать антибиотики без назначения врача.

Документ получил название «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции».

Если переболевший или привитый от коронавируса меньше полугода назад человек получил положительный тест, но при этом не чувствует никаких симптомов, то лечение ему не требуется. Но нужно внимательно следить за своим состоянием и оставаться дома.

В случае, если заболевший не вакцинирован и ранее не болел COVID-19, а сейчас испытывает симптомы ОРВИ, ему надо остаться дома. Также необходимо пить побольше жидкости, регулярно проветривать помещение, мерить температуру три раза в день. Если она поднялась выше 38 градусов, то можно принять жаропонижающее.

«Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличии показаний», — подчеркнули в Минздраве.

Если температура повысилась выше 38 и сохраняется больше двух дней, надо проконсультироваться с врачом. При нехватке воздуха, понижении сатурации менее 94-95%, болях в груди, следует вызвать скорую помощь.

Количество заболевших ковидом с каждым днем в России повышается. Больше всего заражений фиксируется в Москве. Столичный департамент здравоохранения сообщил об увеличении числа заболевших детей.