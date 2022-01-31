«Орет от страданий». Жители Анапы рассказали об истощенном льве в заброшенном Африкариуме

Жители Анапы пожаловались на жестокое обращение со львом в заброшенном Африкариуме на улице Горького. Это строение начали разбирать еще в ноябре, однако хищник, по словам горожан, все еще находится там. Он постоянно рычит и, судя по истощенному виду, не получает еду.

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» 16 января появилось обращение, которое по просьбе подписчицы опубликовали анонимно.

«Сегодня стала свидетелем разговора об Африкариуме, который находится по улице Горького. Говорят, что льва содержат в ужасных условиях. Он находится в продуваемой клетке без крыши. Что его плохо кормят. Может, администрация Анапы обратит на это внимание. Разве допустимо такое обращение с животным?» — говорилось в сообщении встревоженной женщины.

В начале ноября прошлого года в другом паблике, «Интересное В Анапе», появилась запись о том, что Африкариум начали демонтировать. В том же месяце один из пользователей сообщил, что остановился в отеле по соседству с этим местом и слышал рычание льва.

«Ночью лев орет от страданий, пока не выбьется из сил. Ужасные звуки. Эта пыточная для животных должна быть закрыта. Не поддерживайте живодеров», — рассказал он.

Информация об истощенном льве сегодня появилась в Telegram-канале, где публикуются новости Краснодара.

«В городском парке есть так называемый Африкариум. Это пытка для животных. Уже более полугода там умирает лев. Он постоянно жалобно кричит ночью и рано утром от холода и голода. Обслуживающий персонал не появляются там совсем. Он находится в открытой клетке — а сейчас мороз — и перестает кричать, когда уже нет сил», — говорилось в публикации.

По данным канала, еще летом клиенты парк-отеля, расположенного рядом, жаловались, что не могут спать от стонов хищника и его жалобных криков.

Местная жительница у себя в Instagram опубликовала снимки этого полуразрушенного строения.

В аккаунте chistoemore_anapa сообщили, что всю зиму люди писали обращения по поводу этого льва, но ситуация не меняется.

В администрации Анапы «360» заявили, что в курсе проблемы. Им действительно поступило обращение от местных жителей.

«Да, нам известно об этой ситуации. Сегодня поступило письменное обращение, все зарегистрировано. Отзванивались заявителям сегодня. Но все это находится на контроле. Насколько мне известно, обращение было к нам. В сроки ответим и все меры примем. Все доведено до всех начальников управлений, которые с этим непосредственно связаны», — сказала сотрудница.

Известно, что проверки из-за жалоб на жестокое обращение со львом, поступали и в полицию еще в феврале прошлого года. Об этом региональное УМВД сообщало у себя в Instagram.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе обратились представители общественной организации с сообщением о том, что в парке 30-летия Победы города-курорта Анапы в здании сооружен огороженный металлическим ограждением манеж, в котором содержится взрослый лев, который, возможно, содержится в ненадлежащих условиях», — говорилось в посте.

Тогда полицейские в ходе проверки установили собственника животного. Выяснилось, что льва по кличке Тигран изъяли у уличных фотографов более двух лет назад и на законных основаниях передали предпринимателю, который должен был за ним ухаживать.