Джонни Депп просил разрешения у Эмбер Херд нанести себе увечья

Голливудский актер Джонни Депп просил экс-супругу Эмбер Херд нанести себе увечья, чтобы избавиться от боли. Соответствующую аудиозапись представили на суде по делу о клевете.

На трехминутной записи слышно, как Депп говорит о желании нанести себе увечья ножом, однако Херд попросила актера этого не делать, сообщил Sky News. Аудиозапись, предположительно, была сделана в июле 2016 года.

На слушании Депп подтвердил, что на представленной записи звучит его голос.

Несколько дней назад в британском Лондоне начался грандиозный суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. На стороне Деппа — мать его детей Ванесса Паради и бывшая девушка Вайнона Райдер. На стороне Херд — британский таблоид The Sun. Бывшие возлюбленные впервые встретились на суде после расставания в 2017 году.

На протяжении последующих нескольких недель Депп и Херд будут выяснять, кто в их союзе был тираном и проявлял насилие. Впереди самая интересная часть — актер планирует дать показания о неверности своей бывшей жены. Он уверяет, что в период брака у Херд была связь миллиардером Илоном Маском. Сам основатель SpaceX это отрицает.