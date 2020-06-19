Илон Маск опроверг слухи о тройничке с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмбер Херд и ее подругой моделью Карой Делевинь. Об их предполагаемых оргиях стало известно во время судебного разбирательства.

Маск признался PageSix, что давно дружит в Делевинь, но в интимных отношениях с ней никогда не состоял. Он вновь подчеркнуд, что роман с Эмбер Херд у него начался после того, как она рассталась с мужем.

«Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после ее подачи на развод. Я не думаю, что когда-либо был рядом с Эмбер во время их брака!» — заявил миллиардер.

Он также предложил участникам судебного разбирательства, Джонни Деппу и Эмбер Херд, «зарыть топор войны», так как жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на долгую ненависть.

Во время рассмотрения иска Джонни Деппа появилась информация, что Эмбер Херд через месяц после свадьбы с актером завела отношения с Илоном Маском. Позже стало известно, что у них была «трехсторонняя» связь с Делевинь.

Бывший муж подруги Херд Джош Дрю сообщил адвокатам Деппа, что Эмбер спала с Маском и Делевинь в 2016 году в их доме в Лос-Анджелесе. Об этом ему сообщила его бывшая супруга Ракель «Рокки» Пеннингтон.

Джонни Депп пытается отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов. Он утверждает, что Херд оклеветала его, выставив перед всем миром абьюзером и алкоголиком.