Знаменитости 22 декабря 2022, 04:31 Джастин Бибер захотел продать права на свои песни за $200 миллионов WSJ: певец Джастин Бибер захотел продать права на свою музыку за 200 миллионов долларов Pxhere

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Известный канадский певец Джастин Бибер захотел продать права на свою музыку за 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Бибер намерен продать права компании Hipgnosis Songs Capital, указано в материале. Потенциальная сделка, как уточняется, включает в себя каталог изданной и записанной музыки.

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Если заключение договора состоится, то эта сделка станет для компании самой крупнейшей по приобретению прав на музыку.

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Компании Hipgnosis Songs Capital представляет собой совместное предприятие компании Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone.

Летом Бибер столкнулся с синдромом Рамсея Ханта. Из-за недуга у музыканта парализовало правую часть лица. Популярный исполнитель не мог моргать глазом или улыбаться. Из-за своего состояния Биберу пришлось отменить ряд концертов, за что он извинился перед поклонниками. Освободившееся время он посвятил лечению и восстановлению. К концертной деятельности музыкант вернулся спустя месяц. Его первый концерт после паузы состоялся в итальянском городе Лукка.