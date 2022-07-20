Джастин Бибер вновь начнет давать концерты после частичного паралича лица

Популярный американский исполнитель Джастин Бибер вновь вернется к концертной деятельности. Ранее ему пришлось прервать мировой музыкальный тур из-за синдрома Рамзи Ханта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Из-за заболевания у певца парализовало половину лица. Его первый концерт после паузы состоится в итальянском городе Лукка. Затем он отправится в несколько других городов Европы, а уже к сентябрю Бибер приедет в Южную Америку, чтобы выступить для своих фанатов.

Ранее супруга исполнителя Хейли Бибер также столкнулась с проблемами со здоровьем. Модель перенесла микроинсульт. В связи с этим врачи провели операцию на сердце по удалению тромба. Многих удивило такое заболевание знаменитости, ведь девушке всего 25 лет.

Хейли призналась, что в последнее время столкнулась с действительно страшными вещами. Однако сейчас благодаря оперативной работе врачей ее состояние начало стремительно идти на поправку.