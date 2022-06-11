Джастин Бибер сообщил о параличе половины лица

Синдром Рамсея Ханта поразил лицо известного на весь мир канадского певца Джастина Бибера. Об этом музыкант рассказал в социальных сетях.

Бибер опубликовал видео, на котором показал, что правая половина лица у него не работает. Он не может моргать глазом или улыбаться.

Также он извинился перед поклонниками из-за отмены ряда концертов.

«Как видите, я даже физически не могу их отыграть. Хотел бы, что все случилось иначе, но мое тело просит притормозить», — рассказал певец.

Бибер сообщил, что использует освободившееся от концертов время, чтобы восстановиться и заняться лечением.

Синдром Ханта без должного лечения способен привести к глухоте или полному параличу лица.

Ранее сообщалось, что супруга Бибера перенесла операцию на сердце из-за оторвавшегося тромба.