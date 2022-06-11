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    11 июня 2022, 07:25

    Джастин Бибер сообщил о параличе половины лица

    Музыкант Джастин Бибер сообщил о параличе половины лица из-за синдрома Рамсея Ханта

    Максим Зинкин

    Синдром Рамсея Ханта поразил лицо известного на весь мир канадского певца Джастина Бибера. Об этом музыкант рассказал в социальных сетях.

    Бибер опубликовал видео, на котором показал, что правая половина лица у него не работает. Он не может моргать глазом или улыбаться.

    Также он извинился перед поклонниками из-за отмены ряда концертов.

    «Как видите, я даже физически не могу их отыграть. Хотел бы, что все случилось иначе, но мое тело просит притормозить», — рассказал певец.

    Бибер сообщил, что использует освободившееся от концертов время, чтобы восстановиться и заняться лечением.

    Синдром Ханта без должного лечения способен привести к глухоте или полному параличу лица.

    Ранее сообщалось, что супруга Бибера перенесла операцию на сердце из-за оторвавшегося тромба.