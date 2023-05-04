Знаменитости 04 мая 2023, 23:19 Двойника Пугачевой заметили на похоронах Вячеслава Зайцева StarHit: на похоронах Зайцева заметили двойника Пугачевой РИА «Новости»

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На церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном городе Щелково заметили женщину, похожую на российскую певицу Аллу Пугачеву. О двойнике Примадонны сообщило интернет-издание StarHit.

Рыжеволосая женщина в черном одеянии держалась особняком. Присутствующие заметили ее сходство с Пугачевой. Пользователи Сети также отметили, что незнакомка напоминает знаменитую певицу.

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По информации издания, никто не знает, кем почившему Зайцеву приходится загадочная незнакомка.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. Долгое время он сильно болел. Медики диагностировали у кутюрье кровотечение в желудке.

Сын модельера Егор решил похоронить отца на Жегаловском кладбище в Подмосковье, он заявил, что такова воля его родителя. Прощание с кутюрье прошло днем 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове.