Друг Волочковой назвал задержавших их полицейских золотыми ребятами

Спутник российской балерины Анастасии Волочковой Сергей заявил, что у него нет претензий к наряду полиции, задержавшему пару после прилета в Шереметьево. Его процитировала газета «Известия».

«Все у нас отлично, все у нас хорошо. Пообщались с полицейскими — золотые ребята, вообще», — сказал Сергей.

Он добавил, что пара пробыла в отделении полиции несколько часов, после чего отправилась на ужин.

Ранее у Волочковой произошел скандал с бортпроводниками самолета. По версии балерины, правоохранительные органы задержали ее после прилета, потому что она не уступила место ребенку.

Источник «360» сообщил, что настоящей причиной конфликта стал отказ балерины надевать защитную маску в салоне самолета. Стюарды предупредили женщину, что после прибытия в Россию ее встретит полиция.

Волочкова расценила ситуацию как намеренную провокацию и пообещала обратиться в суд.